¿Bad Bunny en una cumbia boliviana? Es una nueva propuesta de Yarit y la IA

Bolivia

El joven boliviano 'Yarit', lanzó una cumbia con la voz del puertorriqueño Bad Bunny y para conseguir este hit utilizó la inteligencia artificial (IA). El adelanto de la canción, que se publicó en TikTok, ya tiene más de 6 millones de reproducciones.

En el clip lanzado en la plataforma china, se ve a Yarit componer el tema, buscar las letras que lleguen al ‘corazón’ y ya con todo en mente el joven productor usa un software de IA para replicar la voz de Bad Bunny.

En el pequeño adelanto se sabe que la letra habla de esos amores unilaterales o no correspondidos, que duelen más en las fiestas de fin de año. Con la consigna ¿Qué le dirías a tu ex? Las respuestas no se dejaron esperar.

Mientras muchos aplauden la creatividad y entusiasmo del creador de contenido y productor, debemos recordar que “El Conejo Malo” ya había dado a conocer lo que piensa de que usen la IA para recrear su voz.

“Bueno, el mismo tema viene con muchas sorpresas, usamos la IA para darnos a conocer, para que sepan que estamos a la altura de otros artistas (…)”, respondió sobre cómo reaccionaría Bad Bunny.

Ya han visualizado el video “Bad Bunny en una cumbia boliviana”, subido a la cuenta ‘Yaritmusica’ en TikTok, este sábado 16 de octubre estará disponible en todas las plataformas digitales.