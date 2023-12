Tutorial para ser bella por un día con Albertina Sacaca, ¿estás lista?

Cargando...

Sucre, Bolivia

“Lo primero que debes hacer es comprarte un vestido”, señala la carismática tiktoker Alberitna Sacaca, mientras nos lleva por su travesía en el populoso mercado para encontrar la prenda ideal.

“Salimos a comprarnos ropa de tanto tiempo, bueno no ropa, medio ropa. Mis hermanos también querían verse guapos (…) Si esa es la moda de los hombres, yo tengo muchos pantalones que les puede quedar bien”, dijo con su característico humor la creadora de contenido.

¿Cómo elegir el mejor vestido de fiesta? Albertina inició su intensa búsqueda, como en una escena de la anecdótica película “Pretty Woman”, se probó varios modelos y estilos, para combinar lucir en el bautizo de su amiga.

“La opción 1 era un vestido muy lindo, pero mis hermanos me han dicho nooo (…) Así que vamos con la segunda opción, era hermoso, pero era para alguien más pequeño, nos despedimos. Y la opción 3 fue la ganadora, se lleva una mala vida conmigo, porque no lo voy a usar, lo voy a guardar… ¡Mentira!”, confesó Albertina.

Luego de tener la prenda elegida, un vestido rojo corto, para su outfit buscó los tacones adecuados. “Es la primera vez que me compro tacos, porque siempre uso tenis nomás (…) Siempre me he comparado con los hombres por los trabajos que hago, pero soy 100% homosexual ¡Ay, no! Heterosexual”, aseguró la influencer.

Luego procedió a realizar su arreglo, con una planchita se realizó unas hermosas ondas en el cabello. “Recuerden yo estudié belleza, soy fea porque quiero (…)”, bromeó.

La carismática Albertina asistió a un bautizo de una excompañera de colegio. “¡Qué rápido pasa el tiempo! Nuestros amigos se están casando y nosotros vamos a sus fiestas a comer y a bailar”, relató.

La noche terminó y concluyó con el comentario de la creadora de contenido, “¡No volvemos a ponernos tacos!”