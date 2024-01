"Debe ser una pareja pobre": Sacerdote causó polémica al criticar la decoración en plena boda

Cargando...

Brasil

Un sacerdote de una iglesia en Brasil generó controversia y descontento al expresar críticas hacia la decoración de una boda que estaba celebrando en su parroquia.

El cura de nombre Raimundo Diniz se volvió viral en un video en redes sociales, donde se lo escucha quejándose de la elección de la alfombra por parte de los novios y reprochando su calidad, argumentando que podría causar accidentes.

“No voy a dar la comunión aquí en la nave central, porque esta alfombra te está haciendo resbalar, porque no es una alfombra, es una cosa muy mala, se resbala, ¿no? A partir de hoy, tomo una decisión. Si no pueden hacer una decoración decente, no la hagan, pero aquí ya no, porque quiero evitar accidentes”, dijo el sacerdote.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más polémico cuando lanzó una frase que encendió las redes sociales al sugerir que la pareja había optado por una decoración sencilla debido a su supuesta condición económica, afirmando: "Debe ser una pareja pobre".

"Nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos, ¿no? Debe ser una pareja pobre”, comentó.

Tras la repercusión en redes sociales, el sacerdote se vio obligado a ofrecer disculpas públicas. Afirmando que nunca fue su intención herir a la pareja y pidió perdón a la familia de los novios, así como a quienes difundieron el video. También se disculpó ante el obispo y toda la Diócesis por el malentendido.

"Cuando dije que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie, después de todo, mi vida como sacerdote es recibir y defender a los pobres", concluyó.