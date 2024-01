Layme ya está en Colombia y tiene 'nervios' de llegar a EE.UU.

Colombia

La tiktoker boliviana Hilary Layme continúa en su travesía hasta Estados Unidos. Ahora, está en Medellín, Colombia, desde donde hoy hizo un 'live' mostrando las prendas que se pondrá en el evento que tendrá más tarde.

Durante la transmisión mostró diversas ropas, entre polleras, enaguas, blusas de varios modelos y colores.

"No traje mucha ropa, mi maleta pesaba solo 11 kilos. No tengo ropa, mi pollera roja está sucia", comentó, expresando su frustración por no tener que ponerse.