La Paz, Bolivia.

El programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia, hizo posible el encuentro por primera vez entre Luz Layme y María Cristina 'Cokito' Gálvez. Layme admira mucho a Gálvez quien es su máxima referente en el fútbol.

Todo comenzó con la cobertura que hizo nuestro periodista deportivo José Azeñas para Notivisión, donde mostró el increíble talento con el balón de la pequeña Luz Layme, y quien domina el esférico con los 2 pies haciendo innumerables cantidades de técnicas. Fue en esa entrevista que la niña expresó su máxima admiración a la actual futbolista de Always Ready y que en algún momento desearía conocerla.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues en el Programa Que No Me Pierda, reunieron todos los esfuerzos necesarios y pudieron hacerlas coincidir en el mismo set. Luz juega en un equipo netamente de varones de su barrio debido a que actualmente es muy difícil encontrar una liga netamente de mujeres.

"Cuando comencé a jugar fútbol en los campeonatos no había tantas chicas, eso no era lindo, pero era como una inspiración. Yo decía, puedo inspirar a más gente femenina", expresó la pequeña con gran talento.

Layme dijo que cuando juega entre los varones no se intimida, pese a que ellos juegan con un estilo diferente al de las mujeres.

"Hay partidos duros y no tan duros, y es complicado cuando te meten cuerpo, hay que hacer lo mismo para que no te boten, a mi me ha pasado, ahora ya se como obstaculizarlos", adujo Luz.

La familia agradeció la iniciativa de Red Uno y contó que Layme entrenará con el primer plantel de Always Ready.

El encuentro entre Luz Layme y 'Cokito' Gálvez en pleno set del Que No Me Pierda fue emotivo, se abrazaron fuertemente por un largo momento, posteriormente Gálvez dijo que en Bolivia hay mucho talento en la rama femenina del fútbol y que de a poco va creciendo.