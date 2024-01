Layme consiguió visa para viajar y ya está rumbo a Miami, EE.UU

Cargando...

La reconocida TikToker Hilary Layme obtuvo visa para ir a Miami (EEUU). Cuenta que tiene todo pagado, y mencionó que empresarios americanos podrían pedirle hacer una película referida a su vida. Además, muchos reconocidos 'TikTokers' se sumarán a esta propuesta, en la lista figura Maju y se cree que la realización estará a cargo de Netflix.

Se supo que la joven tiktoker viaja a Miami, EEUU, este 16 de enero. Fue la misma Layme que se encargó de confirmar que ya contaba con su visa para poder viajar a Norteamérica y se mostró muy emocionada, casi hasta las lágrimas, por logar un sueño. También se conoció que mucha gente se burló de ella cuando se enteraron de que estaba tramitando la visa para poder viajar a Estados Unidos.

“Muchas gracias amigos, me apoyaron demasiado, pero me voy a ir, amigos, a Miami, a Estados Unidos, y con pollera voy a estar, no voy a cambiar de look, nunca, yo siempre seré así, así como he llegado a este mundo, como me han hecho crecer mis madres”, dijo.

Cargando...

La creadora de contenidos potosina ha llegado a millones de personas con sus videos, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Layme cuenta con más 618.7 mil seguidores en su cuenta de TikTok.