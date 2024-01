Le dijo a su novio que estaba con su mamá en el hospital, pero la atraparon siendo infiel

Cargando...

En redes sociales se hizo viral el video que muestra el momento en que un hombre descubre la infidelidad de su pareja.

El protagonista de esta historia encontró a su novia infiel en el cine. Antes, la mujer le había engañado diciéndole que no podía salir con él porque tenía que ir al hospital a cuidar a su mamá que estaba enferma.

La escena de infidelidad fue publicada en TikTok por el usuario @eltetegallegojr y ya se ha viralizado, sumando más de 1.5 millones de reproducciones, además de miles de comentarios.

“Mi novia me dijo que hoy no podía salir porque tenía que ir al hospital a cuidar a su mamá que estaba enferma”, se lee en el texto que acompaña al video.

En las imágenes se observa cómo el hombre se encuentra en el cine mientras que una pareja está detrás de él, con muestras de cariño y abrazándose. Una persona que lo acompaña le señala a los enamorados.

El hombre se acerca a ellos y se para enfrente de su novia; cuando ella lo ve, solo agacha la cabeza y se voltea, mientras que el otro sujeto con el que está se muestra visiblemente consternado por la actitud de la mujer, publica Expresso.press.

El hombre que fue víctima de una infidelidad no llegó de forma violenta con su novia, únicamente dejó que lo viera y se fue, sin hacer ningún tipo de escena.

Esta actitud ha sido aplaudida por muchos usuarios de TikTok con comentarios como "Lo mismo hice yo, dejé que me viera y me retiré sin escándalo", "Consejo, debes solo jugar su juego y disfrutar mientras dure", "Soldado caído", "Lo mejor que hiciste fue no agredirla, mantente solo por un buen tiempo para que sanes" y "Ya encontrarás otra que sí te valore".

Vea el video:

