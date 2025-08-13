TEMAS DE HOY:
Internacional

Víctima de asalto se defiende, toma el arma del ladrón y le dispara

Todo sucedió en medio de una transitada avenida y fue grabado por el conductor de otro vehículo. El antisocial perdió la vida.

Milen Saavedra

13/08/2025 10:30

Brasil

En un sorprendente giro de los acontecimientos, un conductor en São Paulo, Brasil, logró revertir un intento de robo. La víctima se defendió, le quitó el arma a su agresor y le disparó, obligándolo a huir.

Un asalto con desenlace inesperado

El incidente ocurrió en la tarde del martes en una concurrida avenida de la ciudad. Un hombre, a bordo de una motocicleta, se acercó a un vehículo que se encontraba detenido en el tráfico e intentó asaltar a su conductor, un hombre de 27 años que viajaba acompañado de su hermana, según reporta G1.

En un momento de distracción del agresor, la víctima reaccionó rápidamente. Tras un forcejeo, le arrebató el arma al asaltante y disparó al menos tres veces contra él. El ladrón, que resultó herido en el altercado, abandonó su motocicleta y huyó a pie del lugar.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, el asaltante, de 35 años, ingresó posteriormente al Hospital Campo Limpo, donde falleció a causa de sus heridas.

Detalles de la investigación

La Policía Militar confirmó que la motocicleta utilizada por el criminal también era robada. El caso ha sido registrado como robo, legítima defensa y homicidio, y la investigación está a cargo del 27º Distrito Policial.

Las autoridades recomiendan no resistirse a los asaltos, ya que esta acción puede aumentar el riesgo para la víctima. Sin embargo, en este caso, la rápida reacción del conductor fue determinante para defenderse y revertir una situación.

