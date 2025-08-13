VIDEO: Golpeó a su esposa y la obligó a subir a un vehículo, testigos grababan sin ayudar

La indignación crece en China tras la difusión de un video que muestra un violento episodio de violencia de género en plena vía pública. Un hombre celoso, agredió brutalmente a su esposa y, entre empujones y amenazas, la obligó a subir a un vehículo.

Lo más alarmante es que, a pocos metros, varias personas presenciaban la escena. Sin embargo, lejos de intervenir o llamar de inmediato a las autoridades, optaron por registrar el momento con sus teléfonos móviles.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales chinas, han abierto un intenso debate sobre la pasividad social ante situaciones de violencia y la necesidad urgente de protocolos que incentiven la acción ciudadana.

Por el momento, las autoridades locales investigan el paradero del agresor y no se ha confirmado el estado de salud de la víctima. Colectivos de defensa de los derechos de las mujeres exigen que el caso se trate como un delito grave y no como una simple disputa doméstica.

“Grabar no salva vidas. Actuar sí”, señalaron activistas en redes, denunciando que la indiferencia también es cómplice.

Imágenes sensibles:

