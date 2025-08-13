TEMAS DE HOY:
Pretil de la Muyurina Feminicidio en La Paz Tres personas asesinadas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Golpeó a su esposa y la obligó a subir a un vehículo, testigos grababan sin ayudar

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales chinas, han abierto un intenso debate sobre la pasividad social ante situaciones de violencia.

Ligia Portillo

13/08/2025 10:28

VIDEO: Golpeó a su esposa y la obligó a subir a un vehículo, testigos grababan sin ayudar. Foto: Captura de pantalla
China

Escuchar esta nota

La indignación crece en China tras la difusión de un video que muestra un violento episodio de violencia de género en plena vía pública. Un hombre celoso, agredió brutalmente a su esposa y, entre empujones y amenazas, la obligó a subir a un vehículo.

Lo más alarmante es que, a pocos metros, varias personas presenciaban la escena. Sin embargo, lejos de intervenir o llamar de inmediato a las autoridades, optaron por registrar el momento con sus teléfonos móviles.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales chinas, han abierto un intenso debate sobre la pasividad social ante situaciones de violencia y la necesidad urgente de protocolos que incentiven la acción ciudadana.

Por el momento, las autoridades locales investigan el paradero del agresor y no se ha confirmado el estado de salud de la víctima. Colectivos de defensa de los derechos de las mujeres exigen que el caso se trate como un delito grave y no como una simple disputa doméstica.

“Grabar no salva vidas. Actuar sí”, señalaron activistas en redes, denunciando que la indiferencia también es cómplice.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD