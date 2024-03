Lucas busca por redes sociales a la chica que le dio su primer beso en el kínder

Cargando...

Argentina

Lucas Mariano es un joven argentino que inició una particular búsqueda tras encontrar una vieja foto. La imagen lo mostraba de niño, en el kínder, dándose un beso con una niña de nombre Macarena. A partir de la imagen, el chico publicó un mensaje en TikTok para dar con la ahora joven que le dio su primer beso.

Jamás imaginó que su pedido en dicha red social se iba a viralizar, al punto de superar las 800 mil reproducciones, los 56 mil likes y los mil comentarios. Y lo que se generó no deja de sorprenderlo. "Es una locura esto, no lo puedo creer, la verdad", dijo Lucas a medios locales. Pero está un tanto desanimado porque aún no apareció Macarena.

Con respecto a la popularidad de su posteo, Lucas contó: "Yo digo: ¿qué pasó acá? Y bueno, ayer me levanto con la noticia que se hizo viral en los medios y que estoy por todos lados y digo ‘guau, qué vergüenza’".

Sobre el origen de la historia, recordó: "Estábamos una tarde en la casa de mi mamá, tomando fresquito afuera. Entonces ella sacó los álbumes de fotos y aparecieron estas imágenes. Y digo, ‘uh, ¿qué es esto?’. O sea, tenía como un recuerdito de esas fotos, pero yo pensé que se habían perdido. Entonces las vi y dije ‘yo tengo que encontrar a esta chica, tengo que buscarla. Voy a publicarla en las redes a ver si tengo la suerte’”.

"Esas fotos las sacó mi mamá. Nos cachó justo y las sacó ella con la cámara de fotos. O sea, no es una foto oficial porque encima era como una guardería. Teníamos tres años en ese momento, entonces no tenemos ni idea. Yo creo que por lo menos una noción de que estaba por el lado de Barrio Jardín, por ahí”, agregó.

¿Qué hará cuando la vea?

Con respecto a las posibles reacciones que tomaría si encuentra a Macarena, Lucas admitió que la saludaría con vergüenza. "Hola, perdida. Hola, soy yo el que te busca", bromeó, citando una canción, aunque bajó el tono de sus declaraciones al ser consultado sobre una posible recreación de la foto del beso. "Ponele que la del beso no, pero la otra tranquilamente", aseguró, refiriéndose al abrazo.

Sobre las razones del furor de su posteo en TikTok, el joven opinó que responden a que "estas historias tocan el corazón de la gente". "Uno siempre piensa, se acuerda de su amorcito de kínder, de primaria, ¿viste? Hasta le quedan los nombres. Por ejemplo, a mí me quedó el nombre de ella. Ni mi mamá se acordaba del nombre de ella. No me acuerdo el beso, nada más. Es una historia bonita y muy romántica", añadió el cantante que a la vez estudia música y teatro musical.

Aunque la situación viral tenga tintes románticos, Lucas no descarta que, en caso de encontrar a Macarena, se pueda forjar una linda amistad. "No fue buscar algo amoroso ni nada por el estilo. Sino es saber qué es de su vida, cómo está, cómo le va, qué está haciendo, si tiene algún recuerdito de esa época", expresó.

Conoce el mensaje que publicó junto a las fotos:

"Ayúdame a encontrar a Macarena. Ya que las redes son servicios, necesito de su ayuda, hace aproximadamente 25 años daba mi primer beso, no tengo recuerdos, y encontré estas fotos, mi mamá dice recordar que yo estaba muy enamorado de esa niña, lo que yo necesito ahora es saber que fue o es de la vida de esta chica, la única información que sabemos es que se llama Macarena y debe de tener 28-29 años, la guardería era en Córdoba Capital, no se qué barrio, me gustaría tener más info pero lamentablemente no la tengo, quiero encontrarte Macarena, quiero saber si vos tenes algún recuerdito o algo de nuestro primer beso, quiero saber como está tu vida, ¿Tenés familia?, ¿Novio?, ¿Estás soltera? En fin, saber de vos, saber de mi primer amor y primer beso y sé que te voy a encontrar".

Lucas