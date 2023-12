Cargando...

Emanuel Noir, vocalista y figura clave del conjunto argentino Ke Personajes, fue detenido por protagonizar una pelea callejera, luego que se bajara de su vehículo para golpear a otro conductor, presuntamente porque este último estaba agrediendo a una mujer.

En las últimas horas Noir publicó una historia en su cuenta de Instagram, preocupando a sus seguidores. La publicación solo estuvo por minutos y luego fue eliminada. En ella se veía una fotografía del artista en un hospital, con un mensaje cuestionando el apoyo que ha tenido estos días.

“¿Saben quién está acá ahora? Nadie”, mensaje de Noir de Ke Personajes tras la pelea. Foto: Instagram @Emanuel Noir de Ke Personajes

“El Ema, al que aman cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco”, dice uno de los mensajes. “¿Saben quién está acá ahora? Nadie”, lamentó posteriormente.

Noir acusó que muchas personas utilizan su fama solamente para estar con él. “Para las personas solo soy un peldaño para su beneficio. Tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado", señaló.

"El que espera verme caer, solo se alimenta y sigue cayendo solo", agregó.

Posteriormente a la pelea de la que fue parte, Emanuel Noir defendió su actuar con sus seguidores. "Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche", enfatizó.

"Lo que opinen me impronta poco, mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer", concluyó.