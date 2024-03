VIDEO: Robot masculino "acosa" a reportera en Arabia Saudí

Arabia Saudita

En pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un caso de acoso ha llamado la atención en la capital de Arabia Saudita. En redes sociales se viralizó el video de un robot humanoide "masculino" acosando a una reportera de televisión durante un evento de tecnología.

El incidente, capturado en video, ha dividido opiniones a nivel internacional. Mientras algunos argumentan que el movimiento del robot fue accidental y sin la intención de tocar a la reportera, otros consideran que podría ser interpretado como un caso de acoso, dado que el objetivo del humanoide no podría tener "movimientos accidentales".

Los ingenieros responsables de la creación de "Muhammad", que opera a través de inteligencia artificial (IA), han emitido disculpas, aseguraron que se trató de una falla técnica en el robot y no de un caso de acoso real. Se comprometieron a analizar el incidente con el objetivo de mejorar su invento y evitar situaciones similares en el futuro.

El caso ha generado un debate sobre los límites de la interacción entre humanos y robots, así como sobre la responsabilidad de los creadores de inteligencia artificial en garantizar que sus creaciones respeten los derechos y la dignidad de las personas.

Las reacciones fueron variadas, con algunos argumentando que los movimientos del robot eran naturales y que la reportera simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otros expresaron preocupación por la programación de los robots y cuestionaron si los robots sauditas estaban diseñados para tales comportamientos.

"Deseos reprimidos de los desarrolladores", "Hasta los robots son unos enfermos", "Solo mueve el brazo de atrás hacia adelante. No es nada del otro mundo, no quieran ver 'acoso' donde no hay. Podría estar al frente un árbol y lo hubiese tocado igual", "Ya se les están pegando las malas mañas de los humanos. Un paso más hacia la singularidad", son algunos de los comentarios en redes sociales.