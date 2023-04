"¡Yo te conozco!": Joven graba a perrito parecido al de "El narrador de cuentos"

Cargando...

Sin duda todos recuerdan el programa "El narrador de cuentos", uno de los más vistos en la televisión, a nivel mundial. Toda una generación disfrutó de las historias que se contaban, los personajes eran la sazón perfecta.

Nadie olvida al tierno perro, que era compañía del narrador, se llevó el cariño de miles. Por ello, un reciente video de TikTok hizo que los internautas hicieran viral el contenido.

En la plataforma china más usada por las personas en la actualidad, un usuario captó un momento que dejó impresionados a sus seguidores. En las imágenes se ve que un perro se le acerca cuando transitaba por las calles. Es así que, cuando lo miro, le encontró parecido el can del programa mencionado.

La descripción con la que se presentó el curioso video fue "Yo te conozco. ¿Dónde te he visto?", haciendo una clara comparación entre el perrito artificial que aparecía en el programa y el can que por situación de abandono estaba deambulando en las calles.

El material audiovisual se difundió por toda la red social china y logró acumular más de 100.000 reproducciones. Además, los usuarios no tardaron en comentar el parecido del animalito.

"Si no ponían la música, no lo sacaba", "Dale comida y te contará un cuento", "Me trae lindos recuerdos la serie", "Qué lindo", "Todo bien, pero si habla ahí sí te creo", "Me encantaba esa serie", "Qué perro tan lindo, es igualito", escribieron.