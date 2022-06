Por segundo año, Banco BISA es parte de la campaña de UNICEF “Tiempo de Actuar”

Cargando...

Banco BISA, desde hace varios años, es parte de las iniciativas de UNICEF para recaudar fondos para programas y proyectos que benefician a la niñez de Bolivia.

Banco BISA es una institución financiera múltiple que atiende a todos los segmentos económicos del país, desde clientes corporativos hasta microempresarios. Ofrece productos y servicios con altos estándares de calidad y seguridad para satisfacer las necesidades de sus clientes, guiado por su filosofía: “Simplificando tu vida”. Este año, la empresa nuevamente centrará su apoyo en las niñas y niños más pequeños.

Cuando un niño o niña recibe una crianza cariñosa, con el estímulo del juego y cuidado necesario tiene más posibilidades de sobrevivir, crecer saludablemente, desarrollar plenamente su capacidad de pensamiento, verbal, emocional y sus aptitudes sociales.

De 2019 a 2021, sólo el 24 por ciento de los centros de desarrollo infantil en Bolivia reanudaron los servicios presenciales, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Antes de la pandemia, sólo el 2 por ciento de los niños menores de 4 años asistía a un centro infantil; si bien se puede inferir que los niños menores de 4 años que no asisten a un centro infantil se quedan en casa al cuidado de un familiar, esto no implica necesariamente que tengan oportunidades de aprendizaje temprano, ya que no todos los adultos están debidamente capacitados en esta área.

Por segundo año consecutivo, el Banco será parte de la campaña Tiempo de Actuar de UNICEF Bolivia para que sus clientes y colaboradores se unan voluntariamente a esta cruzada por la niñez, en el marco de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

El apoyo de Banco BISA es fundamental para facilitar que sus clientes se conviertan en donantes regulares de UNICEF y ser así héroes y heroínas de la niñez.

¡Tú puedes cambiar miles de vidas! Te invitamos a ser parte de esta iniciativa cuya recaudación estará destinada al fortalecimiento de la cadena de frío de vacunas, compra de 15 refrigeradores y 5 cámaras frías, prevención de violencia en las escuelas (15.000 estudiantes), apoyo psicoemocional a través de la línea Familia Segura (10.000 casos) y equipamiento guarderías públicas (15 guarderías fortalecidas).

Convertirte en donante es muy sencillo, ingresa www.unicef.org.bo.

¡Si un niño no juega, para NOSOTROS no es un juego! ¡Súmate a UNICEF!