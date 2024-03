¿No llegan a censarte? Está son las líneas gratuitas para hacer tu denuncia

Santa Cruz, Bolivia

A horas de que se desarrolle el Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo, hizo un llamado a la población para que participe activamente en el proceso y reporte cualquier irregularidad que pueda encontrar durante el mismo a la línea gratuita 800 12 5700 de la Alcaldía. Por su parte la Gobernación también habilitó tres números para que los ciudadanos reporten cualquier anomalía que exista durante el empadronamiento.

Fernández expresó su optimismo respecto al Censo, reconociendo el crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad y dando la bienvenida a aquellos que han llegado de otras regiones del país en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, destacó la importancia de que todos los ciudadanos sean contabilizados correctamente para asegurar que los recursos necesarios sean asignados adecuadamente.

“Necesitamos que todos participemos activamente en este Censo”, enfatizó el alcalde, destacando la relevancia de los datos recopilados para la planificación y la distribución de programas y recursos en la ciudad. Asimismo, hizo un llamado a la colaboración ciudadana para garantizar el éxito del proceso censal.

“Como alcalde, pido a todos los ciudadanos que esperen en casa. No le hace bien a Santa Cruz ni a sus familias. Si las personas se van a otros distritos o municipios, esos recursos ya no vendrían a Santa Cruz de la Sierra. Después regresan y piden más escuelas, que los hospitales los atiendan. Van a pedir que les demos protección y seguridad para trabajar y vivir bien”, Señaló el burgomaestre cruceño.

“Por eso es importante que ningún ciudadano quede afuera de ser tomado en cuenta en este Censo. Cuando llegue el censista, tienen que verificar que llenen bien esa boleta porque ese resultado es el que más nos va a permitir dar como herramienta para la planificación, pero también sabemos cuántos ciudadanos vivimos en Santa Cruz”, añadió.

El alcalde también ofreció recursos adicionales para asegurar que ningún ciudadano quede sin ser contabilizado, proporcionando el número 800 12 5700 de reclamo y emergencia a los que la población pueda recurrir en caso de que los censistas no pasen por sus domicilios o encuentren alguna dificultad durante el proceso. Además, anunció la disposición de más de cien vehículos para desplazar personal en caso de necesidad.

“Pedimos a la población que abra las puertas, llene su boleta, pero algo importante, si no llegan y no están pasando los censistas, nos avisen; hay un número de emergencia y reclamos, deben ingresar a las páginas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Si son las 15:00 o 16:00 horas y el censista no ha pasado o algo está pasando, comunicaremos inmediatamente al INE y si el INE no tiene personal, nosotros desplazaremos en vehículos, son más de cien motorizados que he puesto a disposición”, concluyó Fernández.

Jhonny Rojas, director de Gestión de Riesgo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que el ente departamental estará trabajando por la población con la línea gratuita 800-148139, habilitada de la Plataforma de atención de emergencias; estará disponible las 24 horas.

La salud no para

“Queremos reiterar que la salud no para, y las atenciones médicas en emergencias, incluso durante periodos especiales, como es ahora el censo y el auto de buen gobierno, estarán trabajando con el personal de turno en cada centro de salud, así como los trabajadores de segundo y tercer nivel, de acuerdo al rol y plan de contingencia brindados”, apuntó Alpire.

En lo respecta a la coordinación del censo, el director del ICE, Juan Pablo Suárez, afirmó que la institución ha habilitado también dos líneas de WhatsApp (644-70806 y 755-02448), que serán difundidas en las redes sociales oficiales de la Gobernación.

El objetivo es que la población dé a conocer cualquier anomalía que exista sobre el proceso censal en sí, señaló.