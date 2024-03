"Si no quiere dar su apellido invéntese otro": Explicó exdirectora del INE sobre pregunta del censo

Santa Cruz

Ante las susceptibilidades que generó en la población, el registro del nombre en la boleta censal, la ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas de Santa Cruz (INE), Melvy Vargas, aclaró a la población de que no es necesario dar el nombre o el apellido a los voluntarios censistas y que, el omitir estos datos afectará a la realización de cuestionario.

“Si no quieren dar el apellido, invéntese otro”, sugirió la ex directora del INE, al explicar que el registro del nombre solo sirve para que el censista pueda realizar un listado de las personas que debe entrevistar y no omitir a nadie.