Bolívar recibirá a Wilstermann hoy en busca de sellar su pase a cuartos del Apertura

La Paz.

Rumbo a la recta final de la fase de grupos, Bolívar busca convertirse en el primer plantel clasificado a los cuartos de final del torneo Apertura a costa de Wilstermann, en el partido que jugarán este jueves, desde las 20:00, en el estadio Hernando Siles.



La derrota en el clásico contra The Strongest dejó una herida en el orgullo de los bolivaristas, quienes tendrán que esperar por la revancha contra su tradicional rival y de momento deberán enfrentar a los aviadores con el pase a la próxima instancia de por medio y a su alcance.



La Academia marcó distancia considerable frente a los demás elencos de su serie, en particular con Wilstermann hay cinco unidades de distancia. Una victoria de los celestes le colocará en los cuartos de final, a la espera de conocer a su rival que saldrá del grupo “A”, donde están The Strongest y San Antonio comandando.



En esta recta final, los celestes tienen de regreso a Patricio Rodríguez y a Leonel Justiniano, éste último cumplió su partido de suspensión por acumulación de amonestaciones. Mientras, Francisco Da Costa sigue con baja médica y Henry Vaca necesita más días de adaptación.



Wilstermann está bajo peligro de quedar fuera de la zona de clasificación, los cinco puntos que acumuló hasta ahora han dejado de ser prenda de garantía, porque Oriente Petrolero (cuatro) y Gualberto Villarroel (tres) comenzaron a sumar.



Los aviadores igualaron contra Aurora (1-1), este fue un resultado que trajo perjuicio y dejó abierta las dudas sobre el trabajo del cuerpo técnico, que está a cargo de Gastón Ramondino, asistente de Cristian Díaz. El estilo y los errores se mantienen.



El árbitro Jorge Justiniano (Tarija) controlará las acciones, asistido por: Edil Gareca y Diego Amurrio. Guildo Quenta (La Paz) será el juez VAR y Reluy Vallejos, el AVAR.



Equipos:

Bolívar: Andrés Desábato; Yomar Rocha, Renzo Orihuela, José Sagredo, Luis Paz, Ervin Vaca, Fernando Saucedo, Ramiro Vaca, Bruno Sávio, Patricio Rodríguez y Carmelo Algarañaz.

DT: Flavio Robatto.



Wilstermann: Arnaldo Giménez; Widen Saucedo, Julián Velázquez, Santiago Echeverría, Marvin Bejarano, Jonata Machado, Cristhian Machado, Alejandro Chumacero, Gabriel Esparza, César Flores y Ariel Nahuelpán.

DT: Gastón Ramondino.