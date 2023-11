"La prioridad la tienen los jugadores bolivianos"; aseguró Julio César Baldivieso

La Paz, Bolivia

Antonio Carlos Zago fue presentado como director técnico de la selección boliviana de fútbol y Julio César Baldivieso como Gerente de Selecciones, en un acto realizado en un hotel de la ciudad de La Paz. El entrenador brasileño debutará al frente de la Verde el 16 de noviembre en el partido contra Perú de local, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El emperador fue claro al indicar que se viene un largo recorrido y está listo para inmiscuirse de lleno, teniendo en cuenta que el encuentro próximo será con el seleccionado de Perú. "Se debe tomar en cuenta a los jugadores jóvenes, para refrescar a nuestra selección, esto en la medida que se me permita dar las sugerencias", añadió.

"Con Marcelo Martins nunca tuve ningún problema y nuevamente reitero que yo no convoco. Que quede claro que lo importante no es Martins, Baldivieso, importa nuestra selección (...) He visto a otros periodistas que dicen el 'ego' de Baldivieso, que su poder. ¿Qué poder? ¿Qué ego? ¿Por qué tanta bronca? ¿Es porque soy colla? No importa si somos, cambas, chapacos, hay que pelear por un sólo objetivo que es Bolivia, parecería que quieren confrontarnos, que no les gusta que esté acá (...) Estas críticas me hacen fuerte", así respondió a las críticas el nuevo Gerente de Selecciones.