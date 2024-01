La selección boliviana Sub - 23 rendirá su último examen contra Chile

Cargando...

Bolivia.

La Selección Sub-23 jugará un compromiso de preparación contra su par de Chile, el miércoles 10 de enero, en Santiago, como el encuentro que servirá de evaluación para definir la lista de los 23 jugadores con los cuales los entrenadores, Antonio Carlos Zago y Pablo Daniel Escobar, viajarán a Venezuela para encarar el torneo Preolímpico, a partir del 20 de enero, por el grupo “A”.



Desde el martes, el seleccionado trabaja en la ciudad de Santa Cruz, donde fueron citados 35 futbolistas. De este grupo, saldrá los 23 elegidos, tomando como base el desempeño que tengan en el cotejo frente a Chile.



Finalizado el duelo contra los trasandinos, la delegación regresará a Santa Cruz para continuar con las prácticas para hacer repasos tácticos y corregir los errores que puedan mostrar contra los chilenos. A partir de ahí, la labor será específica.



De la treintena de los convocados, el cuerpo técnico espera la confirmación de la presencia de Miguel Terceros (Santos FC; Brasil) y Jaume Cuellar (Barcelona Atlethic, España). La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hizo las gestiones, ahora sólo queda esperar la respuesta de los clubes.



Luego de un debate desgastante, las sesiones de la Sub-23 están a cargo de Zago y Escobar, quienes viajarán a Venezuela para encargarse de la conducción técnica de Bolivia en este torneo sudamericano.



El primer rival de Bolivia en el preolímpico será Venezuela, el 20 de enero, a las 19:00 (HB); Brasil será el adversario en la segunda fecha, el 23 de enero (16:00 HB); Ecuador, el tercero, el 26 de enero, a las 16:00 (HB) y Colombia, el 1 de febrero, a las 19:00 (HB), cerrando la fase de grupos. De cada serie, avanzarán los dos primeros al cuadrangular final.



Esta es la nómina de los convocados:

1. Carlos Mauricio Adorno Palmaflor

2. Bruno Poveda Wilstermann

3. Diego Valdivia Royal Pari

4. Juan Daniel Sandy Libertad Gran Mamoré

5. Leonardo Justiniano Real Tomayapo

6. Jairo Quinteros Bolívar

7. Daniel Lino The Strongest

8. Eduardo Álvarez Royal Pari

9. César Romero Blooming

10. Pablo Vaca Always Ready

11. Samuel Guzmán Oriente Petrolero

12. Denilson Durán Blooming

13. Yomar Rocha Bolívar

14. Diego Medina Always Ready

15. Ronald Bustos The Strongest

16. Juan Magallanes FC Universitario

17. Carlos Sejas Aurora

18. Gabriel Villamil Bolívar

19. José Berdecio Oriente Petrolero

20. Marco Salazar Always Ready

21. Miguel Villarroel Bolívar

22. Mirko Tomianovic Royal Pari

23. Carlos Abastoflor Always Ready

24. Fernando Nava Atlético Paranaense (Brasil)

25. Moisés Paniagua Always Ready

26. Javier Uzeda Bolívar

27. Jhon Velásquez Wilstermann

28. Miguel Terceros Santos FC (Brasil)

29. Lucas Chávez Bolívar

30. Jeyson Chura The Strongest

31. José Martines Always Ready

32. José Briceño Vaca Díez

33. Daniel Ribera Talleres de Córdoba (Argentina)

34. Jaume Cuellar Barcelona Athletic (España)

35. Enzo Monteiro Santos FC (Brasil).

(VIA: APG).