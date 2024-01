Zago y Escobar estarán al mando de la selección boliviana Sub - 23

Cargando...

Bolivia.

Los entrenadores Antonio Carlos Zago y Pablo Daniel Escobar dirigirán a la Selección Sub-23 en el torneo Preolímpico, que se jugará a partir del 20 de enero, en Caracas, Venezuela. Este martes comenzó la concentración con una nómina de 35 futbolistas, de los cuales sólo 23 serán inscritos ante el Comité Organizador.



La concentración arrancó este 02 de enero en la ciudad de Santa Cruz y realizarán los entrenamientos en los predios del club Blooming, Kalomai del club Royal Pari y el estadio Ramón Aguilera Costas´, de conocer la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



La duda sobre quién comandará el equipo boliviano en este certamen sudamericano fue disuelta por la Federación, que, a través de su Comité Ejecutivo, decidió que Zago y Escobar hagan dupla, con la finalidad de que el entrenador brasileño puede conocer más de los jugadores de esta categoría con vista a la posible inclusión en la Absoluta, que participará en la Copa América USA 2024 y en la reanudación de las clasificatorias mundialistas en septiembre.



Luego de un descanso por las fiestas de fin de año, el seleccionado Sub-23 volvió a los entrenamientos. Antes de la Navidad, el elenco estuvo en Lima, donde jugó dos amistosos contra Perú, aunque el segundo no pudo finalizarse por una gresca entre los futbolistas de ambos planteles.



Dentro de esta nómina de preseleccionados, hay jugadores que debutaron en la División Profesional e incluso son titulares por su rendimiento, entre los cuales se puede mencionar: Jhon Velásquez (Wilstermann), Javier Uzeda (Bolívar), Gabriel Villamil (Bolívar), Moisés Paniagua (Always Ready), Diego Medina (Always Ready) y Jeyson Chura (The Strongest), por citar algunos.



En esta lista los “legionarios” son: Fernando Nava (Atlético Paranaense, Brasil), Miguel Terceros (Santos FC, Brasil), Daniel Ribera (Taller de Córdoba, Argentina), Jaume Cuellar (Barcelona Athletic, España) y Enzo Monteiro (Santos FC, Brasil).



La Federación está gestionando la realización de al menos dos cotejos de preparación antes de enfrentar el torneo Preolímpico. Chile y Perú serían los rivales con lo que se trata de cerrar un acuerdo.



El horario de los partidos de Bolivia fue confirmado: Venezuela, el 20 de enero, a las 19:00 (HB); Brasil, el 23 de enero (16:00 HB); Ecuador, 26 de enero, a las 16:00 (HB) y Colombia, el 1 de febrero, a las 19:00 (HB).



Esta es la nómina de los convocados:

1. Carlos Mauricio Adorno Palmaflor

2. Bruno Poveda Wilstermann

3. Diego Valdivia Royal Pari

4. Juan Daniel Sandy Libertad Gran Mamoré

5. Leonardo Justiniano Real Tomayapo

6. Jairo Quinteros Bolívar

7. Daniel Lino The Strongest

8. Eduardo Álvarez Royal Pari

9. César Romero Blooming

10. Pablo Vaca Always Ready

11. Samuel Guzmán Oriente Petrolero

12. Denilson Durán Blooming

13. Yomar Rocha Bolívar

14. Diego Medina Always Ready

15. Ronald Bustos The Strongest

16. Juan Magallanes FC Universitario

17. Carlos Sejas Aurora

18. Gabriel Villamil Bolívar

19. José Berdecio Oriente Petrolero

20. Marco Salazar Always Ready

21. Miguel Villarroel Bolívar

22. Mirko Tomianovic Royal Pari

23. Carlos Abastoflor Always Ready

24. Fernando Nava Atlético Paranaense (Brasil)

25. Moisés Paniagua Always Ready

26. Javier Uzeda Bolívar

27. Jhon Velásquez Wilstermann

28. Miguel Terceros Santos FC (Brasil)

29. Lucas Chávez Bolívar

30. Jeyson Chura The Strongest

31. José Martines Always Ready

32. José Briceño Vaca Díez

33. Daniel Ribera Talleres de Córdoba (Argentina)

34. Jaume Cuellar Barcelona Athletic (España)

35. Enzo Monteiro Santos FC (Brasil).

Vía: APG.