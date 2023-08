MLS: Lionel Messi debuta con triunfo sobre New York RB

Cargando...

Inter de Miami visitó a New York RB en la MLS y lo derrotó por 2-0, Diego Gómez y Lionel Messi anotaron para los rosas.

El equipo dirigido por el Tata Martino no para de ganar en lo que va del año, en su visita a New York RB no tuvo contemplación y le encajó dos: El primero llegó a través del paraguayo Diego Gómez tras recibir un pase dentro del área y de media vuelta envió el balón al fondo del arco.

En el segundo tiempo ingreso Messi para sellar la victoria, corría el minuto 89 cuando el astro argentino hizo una pared y terminó definiendo magistral para liquidar el partido.

Con este resultado Inter de Miami sumó 21 puntos y aun continúa en la penúltima colocación de la tabla de la MLS.

