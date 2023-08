Cargando...

Cochabamba.

Bolivia y Panamá se enfrentarán este domingo desde las 16:00 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, en un duelo sin precedentes, donde servirá para observar a nuevos valores que puedan ser tomados en cuentas en partidos oficiales de la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina.

Bolivia y Panamá ya se encuentran en la sede del encuentro, si bien Bolivia es local, sin embargo sentó su base de operaciones en La Paz y en horas de la tarde de este sábado arribo a Cochabamba, mientras que Panamá lo hizo mucho más temprano, ambas selecciones llegan al duelo con nuevos integrantes que lucharán por ganarse un puesto en las venideras eliminatorias.

Bolivia y Panamá se han enfrentado en cinco ocasiones, cuatro de carácter amistoso y uno en Copa América, en tres ocasiones ganó Panamá y dos Bolivia, este domingo La Verde intentará romper esa racha negativa de tres partidos sin ganarle a los centroamericanos.

Para este duelo el técnico de Bolivia, Gustavo Costa, convocó a jugadores del medio local y a 4 juveniles del exterior, 7 son de Always Ready, mientras que en Panamá ocurre casi lo mismo, tiene a nuevos jugadores y a un viejo conocido como Rolando Blackburn ex The Strongest que ya conoce de jugar en Bolivia.

