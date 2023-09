La Paz.

Edarlyn Reyes fue involucrado en amaños de partidos. En las redes sociales circularon imágenes donde presuntamente el dominicano comprometía su situación con este tipo de corrupción. Sin embargo, tras la viralización de la misma, el futbolista negó rotundamente ser partícipe del hecho.

La FBF y los dirigentes de los clubes, cerraron una jornada vergonzosa para el fútbol boliviano, anularon los dos torneos que se jugaban y anunciaron que a mediados de septiembre arrancará otro denominado 'expréss'. Pero siguen saliendo a la luz más presuntos actores de los amaños de partidos, uno de ellos es el futbolista de Always Ready, Edarlyn Reyes, quien presuntamente estaría involucrado debido a una captura de chat que circuló en redes.

En la captura de pantalla de un supuesto chat de Reyes con una persona no identificada, se lee que el dominicano presuntamente ya había recibido algún monto económico.

¿Qué dice en el chat?

Ante esta acusación el delantero de Always Ready grabó un video negando todo lo que dice en los mensajes del supuesto chat viral.

"Todos me conocen, yo nunca haría eso, he ayudado a muchas personas acá en Bolivia y en mi país, he jugado afuera y he ganado mucha plata, no puedo hacer eso, voy a meter abogado en esto", expresó el jugador.