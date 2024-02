Cadex ve que la liberación de las exportaciones no es total y aguarda la normativa

Cargando...

Santa Cruz

Los exportadores ven con preocupación de que el gobierno, haya anunciado la liberación total de las exportaciones, cuando en realidad sólo se toma en cuenta 3 productos (soya y sus derivados, arroz y sorgo), y no así al conjunto de productos del sector agroindustrial.

"Primero se anuncia la liberación total y luego, algunas autoridades explican que, no es liberación total sino una simplificación de trámite", señaló el exportador.

En este sentido, se espera conocer las normativas para evaluar la efectividad de la misma.

"Aparentemente esto no es liberación porque se siguen manteniendo las restricciones, por eso precisamos conocer las normativas y reglamentaciones, pues a excepción de la ASFI que ya reglamentó lo de las comisiones, no tenemos mayor información. Necesitamos que el Gobierno sea más preciso para que no se generen falsas expectativas", puntualizó.

Cargando...

El lunes 19, el Ministerio de Economía dio a conocer el acuerdo económico firmado con los empresarios privados, donde se ejecutarían 10 medidas para incentivar la producción y acabar con la escasez del dólar.

En el primer punto se indicó que se liberarían, de forma inmediata, las exportaciones con agilización de trámites. Otros puntos que aluden a las exportaciones es la devolución inmediata del Cedeim (Certificado de Devolución Impositiva) previa entrega de divisas por exportaciones.