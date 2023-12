Se disparan las exportaciones de oro de Bolivia y alcanzan a $us 2.241 millones

Cargando...

Bolivia

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que hasta octubre de este año, las exportaciones de oro de Bolivia sumaron $us 2.241 millones, superando las ventas de gas natural que registraron $us 1.730 millones y otros minerales como el Zinc ($us 1.120 millones) y la plata ($us 736 millones).

Las exportaciones de oro en bruto representaron el 33,5% ($us 2.241 millones) del total de las ventas del país.

Mientras que, entre los productos no tradicionales, que tuvieron mayor exportación, destaca el sector de oleaginosas, con la soya y sus derivados, que en los 10 meses de 2023 alcanzó $us 1.530 millones.

Basado en estos datos, Blanco señaló que en los primeros 10 meses de este 2023, las exportaciones nacionales fueron un 20% superior al promedio que se registró en los últimos ocho años.

Cargando...

“Esto demuestra que estamos en un excelente desempeño y lo continuamos teniendo. Nuestro comercio exterior boliviano se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 encabezado por nuestro presidente Luis Arce”, explicó, cita un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con los datos brindados por la autoridad, entre enero y octubre de este año, Bolivia exportó un valor total de $us 9.313 millones, dato que está por encima de los $us 7.000 millones promedios que se registraron en los últimos ocho años, en el mismo periodo.

De igual forma, entre 2021 y 2023 se destacó el cambio de la matriz exportadora del país que, a comparación de 2014, cuando más del 50% de las exportaciones correspondía a hidrocarburos, en 2023 más del 50% está integrado por los productos no tradicionales.