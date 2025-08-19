El trabajo en equipo y el valor estratégico en las organizaciones

El mundo laboral cada vez es más dinámico, el trabajo en equipo se ha consolidado como uno de los pilares más valiosos dentro de cualquier organización. Lejos de ser solo una estrategia operativa, el trabajo en equipo es una cultura que promueve la colaboración, el respeto y el logro de objetivos comunes. Su impacto va más allá de los resultados inmediatos: fortalece las relaciones laborales, mejora el clima organizacional y potencia la creatividad colectiva para alcanzar metas.

Pablo Ardaya, director de Capital Humano de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), afirma que el trabajo en equipo es fundamental porque permite desarrollar diversas competencias en las personas, y ese talento se potencia aún más cuando se integran y colaboran con otros.

“El trabajo en equipo lo que permite es que la integración de diferentes personas junte un pool de competencias amplio. Por lo tanto, la resolución de problemas, a través del aporte que cada persona le da —que es la competencia que posee—, nos permite tener un enfoque multidisciplinario y bastante variado, con diferentes puntos de vista. Así, tenemos una diversidad de gente, una diversidad de competencias con la cual los problemas se abordan de una mejor manera”, explica Ardaya.

Como expresa el experto, el trabajo en equipo permite aprovechar las fortalezas individuales de cada integrante para alcanzar metas que serían más difíciles de lograr de manera aislada. Cuando las personas trabajan unidas, combinan diferentes perspectivas, experiencias y habilidades, lo que enriquece la toma de decisiones, agiliza la solución de problemas y mejora la calidad de los proyectos.

De manera particular, un meta-análisis publicado en la Journal of Organizational Behavior, reveló que el trabajo en equipo tiene un impacto positivo y significativo en los entornos laborales. Se observó un aumento en la satisfacción laboral de entre un 25 % y un 40 %, lo que demuestra que un buen clima de colaboración influye directamente en el bienestar y la motivación del personal, gracias a factores como:

Aumento de la productividad: la combinación de habilidades y perspectivas permite resolver problemas complejos de manera más eficiente.

Fomento de la innovación: la diversidad de ideas en un equipo colaborativo genera soluciones creativas.

Mejora del bienestar: los equipos con buena dinámica reducen el estrés y aumentan la satisfacción laboral.

Desarrollo de habilidades interpersonales: colaborar enseña comunicación, empatía y resolución de conflictos.

Logro de objetivos complejos: muchas tareas modernas requieren la integración de múltiples disciplinas, lo que hace inviable el trabajo individual.

“Es importante el trabajo en equipo por dos razones fundamentales: primero, si bien podemos desarrollar diferentes competencias en el talento de las personas, nunca se logra tener el pool de talento o de competencias en una sola persona. El segundo punto importante es que realmente el talento se potencia mucho más rápido cuando logramos trabajar entre diferentes personas”, sostiene Ardaya.

Además, el trabajo en equipo ayuda a fomentar un sentido de pertenencia y compromiso con el grupo. Las personas que se sienten escuchadas, valoradas y apoyadas por sus compañeros tienden a tener una mayor motivación, a asumir responsabilidades con mayor entusiasmo y a enfrentar los desafíos con una actitud constructiva.

Por otro lado, construir una cultura de trabajo en equipo no ocurre de forma espontánea. Requiere intención, liderazgo y acciones concretas. El primer paso es generar un entorno donde predomine la confianza, base fundamental de cualquier relación laboral sólida. Para ello, es clave promover una comunicación abierta y respetuosa, donde cada miembro pueda expresar ideas, hacer sugerencias o plantear inquietudes sin temor al juicio o la crítica destructiva.

También es necesario definir objetivos comunes y roles claros. Cuando cada integrante sabe cuál es su responsabilidad y cómo su tarea contribuye al resultado global, el equipo funciona con mayor coordinación y eficacia. Igualmente, es importante reconocer los logros colectivos, ya que esto refuerza la motivación y el compromiso.

“Si bien el trabajo individual es importante, nunca va a ser igual a la sinergia que se consigue cuando logramos que el talento trabaje en conjunto, en grupo”, concluye Ardaya.

El trabajo en equipo no solo mejora los resultados; también construye una cultura organizacional más humana, inclusiva y eficiente. Fomentarlo es apostar por un futuro laboral donde el éxito se construya entre todos.