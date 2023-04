"¡Agárrenlo, por favor!", gritó una madre luego de ser apuñalada por su propio hijo

México

Una mujer identificada como Katia Rodríguez, conocida activista, denunció que su hijo de 19 años, Santiago, intentó asesinarla hace unos meses a las afueras de su casa en Jalisco. Ahora, nuevas imágenes muestran el momento exacto de la brutal agresión.

Katia de profesión abogada fue apuñalada cinco veces, el violento ataque ocurrió el pasado 15 de febrero y este miércoles un juez determinará si el joven obtendrá su libertad o permanecerá en prisión.

En las imágenes Santiago impidió que los vecinos se acercaran a su madre y algunos de ellos fueron amenazados, quien en todo momento tenía un cuchillo a su alcance.

"¡Agárrenlo, por favor!", se la escucha gritar en el video. “Varias personas vieron que mi hijo me llevaba como muñeca de trapo, jalándome por los pelos y me arrastró por la calle mientras amedrentaba a las personas que estaban cerca de la casa. Él me arrastró del cabello, toda doblada y me lastimó las rótulas cuando le decía a los vecinos que los iba a matar”, declaró a “El Heraldo”.