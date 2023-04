"Grave Negligencia": Policías se equivocan de casa y matan a un inocente

Cargando...

Nuevo México, EE.UU.

Agentes de la policía de Farmington, en Nuevo México, atendía una llamada de auxilio atendida por el 911, donde se reportó un hecho de violencia doméstica. Cuando los oficiales se preguntaron si estaban en la casa correcta.

Todo esto ocurrió momentos antes de abrir la puerta y disparar mortalmente al dueño de la vivienda, que estaba armado, según imágenes captadas por las cámaras corporales de los policías.

Los oficiales se equivocaron de dirección en el incidente ocurrido el pasado 5 de abril, durante el que murió el propietario de la casa, Robert Dotson, de 52 años, según reconoció el jefe de policía Steve Hebbe en un comunicado.

"Una vez más, queremos expresar nuestras condolencias a la familia Dotson y, como su jefe de policía, quiero transmitir lo mucho que siento que haya ocurrido esta tragedia", indicó Hebbe. La Policía Estatal de Nuevo México está investigando el suceso.

Policías se equivocan de casa y matan a un inocente. Foto: Captura de pantalla

El momento de la confusión y del trágico desenlace quedó documentado por la cámara corporal de uno de los policías que atendieron el llamado. Eran las 11:30 de la noche cuando la policía de Farmington llegó a Valley Avenue donde tocaron tres veces la puerta de la víctima.

Mientras esperaban que su llamado fuera atendido, los tres policías cuya identidad no fue revelada, uno de ellos pregunta a sus compañeros si están en la dirección correcta. Así se escucha en el video que circula en las redes sociales:

"¿No es 5308?, pregunta el oficial. Eso es lo que dijo allí mismo, ¿verdad? No, decía 5305, ¿no? Luego de que el confuso oficial de policía preguntó a sus compañeros que estaban con él, además de la central de radio, el operador respondió que la casa que están buscando es en Valley View Avenue 5038 y no 5305. "No me digas que estoy equivocado", dijo el policía que llamó a la puerta, cuando escucharon que alguien se acercaba a la puerta se pusieron en alerta"

Uno de los uniformados al ver que el hombre salía gritó: “¡Oiga, manos arriba!”, y justo en ese momento los tres policías de Farmington empezaron a disparar a quemarropa al hombre de 52 años de edad.

Los tres policías fueron suspendidos y sólo recibieron una licencia administrativa.

Esta la secuencia completa del terrible hecho:

