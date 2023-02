“Globearon” una patrulla de policías en la avenida Pando

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Dos uniformados de la Policía, no la pasaron tan bien este feriado de carnaval. Cuando realizaban su trabajo de patrullaje por la avenida Pando, recibieron un feroz ataque con globos. Los ciudadanos que se encontraban en el lugar no sólo infringían la normativa vigente, no dudaron en dar 'globazos' a los oficiales.

En las imágenes se observa que los agentes trataron de evitar el ataque, incluso hicieron uso de gas pimienta, para tratar de protegerse y evitar ser mojados con globos, vanos fueron sus intentos, los jóvenes en vez de cesar el 'ataque' se acercaron de forma más osada hasta el vehículo, y usaron mangueras, baldes, lo que pudieron para dejar empapados a los policías.

Lamentablemente no sólo fueron globos, espuma y agua lo que arrojaron, los uniformados tuvieron que cubrirse de ser impactados con frascos de espuma, que les lanzaban a la camioneta.

Recordemos que por la escasez del líquido elemento en algunas zonas de la llajta, está vigente la Ley Municipal Número 0186/2017, que prohíbe el uso de agua potable para juego con globos, chisguetes, mangueras, camiones cisterna u otro elemento que derroche el uso de agua potable.

De acuerdo a la norma, los infractores serán sancionados con multas desde los Bs. 300 hasta 2.000. Además de arresto por 8 horas para los infractores. Sobre el caso la Policía aún no se ha pronunciado.

