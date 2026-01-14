Apagón digital en EEUU: Un gigante de las telecomunicaciones sufre una caída masiva de servicio

Este miércoles 14 de enero de 2026, Verizon, la compañía de telefonía móvil más grande de Estados Unidos, confirmó una falla crítica en su infraestructura que mantiene a cientos de miles de personas incomunicadas. Para quienes no conocen la magnitud de esta empresa, Verizon es el equivalente a lo que son gigantes como Telefónica/Movistar en España y Latinoamérica o Claro en la región sur, siendo el líder indiscutible del mercado estadounidense.

¿Qué está pasando exactamente?

Desde las 10:00 a. m. (hora del Este), usuarios de costa a costa empezaron a reportar la desaparición de su señal. Según el portal especializado Downdetector, se han registrado picos de más de 180,000 reportes de fallas.

Las zonas más afectadas incluyen puntos neurálgicos como:

Costa Este: Nueva York, Washington D.C., Nueva Jersey y Filadelfia.

Sur y Centro: Miami, Houston y Alabama.

Costa Oeste: Los Ángeles y el Área de la Bahía de California.

El misterioso "Modo SOS"

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es la aparición del mensaje "SOS" en la barra de estado de sus teléfonos.

¿Qué significa esto? Cuando un teléfono entra en modo SOS, indica que no puede conectarse a la red de su operador (Verizon), pero el dispositivo aún tiene la capacidad de conectarse a otras redes cercanas para realizar únicamente llamadas de emergencia (como el 911). En algunos modelos modernos, como el iPhone, esto permite incluso comunicación básica vía satélite.

Impacto en la seguridad pública

La gravedad de la situación llevó a las autoridades de Washington D.C. a enviar alertas de emergencia recomendando a la población que, en caso de necesidad médica o de seguridad, busquen teléfonos fijos, dispositivos de otras compañías o acudan físicamente a estaciones de bomberos y policía, ante la imposibilidad de garantizar que las llamadas móviles funcionen.

La respuesta de la empresa

A través de un breve comunicado en la red social X, Verizon declaró:

"Somos conscientes de un problema que afecta los servicios de voz y datos de algunos clientes. Nuestros ingenieros trabajan para identificar y solucionar el problema lo antes posible".

Hasta el momento, la compañía no ha revelado la causa técnica del apagón ni ha dado un tiempo estimado para la restauración del servicio. Aunque competidores como AT&T y T-Mobile también registraron leves aumentos en reportes de fallas, se cree que esto se debe a la saturación de sus redes por parte de usuarios de Verizon intentando comunicarse por vías alternativas.

Con información de The Mirror US, Semana.com y EFE.

