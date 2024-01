Bebé muere luego de que un médico 'saltara' sobre la barriga de la madre durante el parto

Cargando...

Un impactante caso de violencia obstétrica ha sacudido a Serbia, dejando a la sociedad consternada y a una madre exigiendo justicia después de la muerte de su bebé recién nacido.

Un ginecólogo ha sido detenido tras ser acusado por una mujer romaní de insultarla por su origen étnico y “saltar sobre su estómago” durante el parto, lo que terminó por provocar la muerte de la pequeña. Se cuestionó que no se haya permitido el ingreso de un acompañante en la sala de partos.

La autopsia reveló que la bebé falleció a causa de un parto violento, experimentando una asfixia perinatal grave, aspiración masiva de meconio, neumotórax bilateral, hemorragia suprarrenal bilateral y la existencia de un hematoma subgaleal, según informes de medios locales.

La madre, devastada por la pérdida de su hija, juró no descansar hasta que se haga justicia. En sus declaraciones, expresó su determinación y denunció la conducta del médico responsable. "No pararé hasta que se haga justicia y el médico sea castigado. No tengo fuerzas, no me siento bien, pero no me rendiré", afirmó.

La policía confirmó la detención del ginecólogo bajo la acusación de poner en peligro la salud de una persona, marcando un paso crucial en la búsqueda de responsabilidad.

Cargando...

Este espeluznante incidente ha resaltado problemas sistémicos en la atención médica, subrayados por una encuesta de 2015 que reveló que el 10 por ciento de las mujeres serbias optan por no tener otro hijo después de experiencias traumáticas en hospitales durante el parto. Mientras que, más del 60 por ciento de las encuestadas expresaron sentirse desprotegidas durante el parto.