“Búsquenme, yo no voy a entregarme nunca”, anunció en un video Sebastián Marset

Sebastián Marset envió un video, que fue difundido este domingo por Canal 4, en el programa “Santo y Seña”, donde dio a conocer al mundo que no se entregará, lo que busca es terminar el año tranquilo.

“Bueno, primero que nada, dejar claro que nunca hablé de entregarme. Eso no está en esta negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado. Tampoco era negociación, pedí que sean justos”, indicaba en la primera parte del video enviado al programa uruguayo.

“Pero, parece que la política en todos los países, hace lo que quiere, y están bastante en complot contra mí. La mafia, esa mafia de la política no es justa. Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme nunca. Tampoco me siento acorralado como dicen, me río nada más”, remarcó.

Sebastián Marset se refirió al operativo "A Ultranza", dijo que no confiaba en la justicia de Bolivia y Paraguay y admitió que tiene un largo prontuario por su condición de narcotraficante.

“Si nadie quiere decir la verdad, esa operación ‘A Ultranza’ es una payasada. Ya lo haré saber. Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer. Están mal de la cabeza, mal de la cabeza de verdad. Eh… Nada, ahora. La verdad quiero pasar… Terminar el año tranquilo con mi familia. Pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio”, advirtió en el video enviado.

Y cerró indicando: “La mafia de la política es la peor, la más traicionera. Pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo. Se me olvidaba algo, pedirles disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros, el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso, me olvidé pedirles permiso. La próxima les aviso antes”, dijo mofándose.

