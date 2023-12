“Mis hijos y esposa son mi prioridad”, aseguró el ‘narco’ Sebastián Marset

El narcotraficante más buscado de la región, Sebastián Marset aceptó que es un narcotraficante, pero dijo que su familia es lo más importante en su vida. “El trabajo de padre, es lo que más amo de mi vida”, aseguró.

“Hasta el momento mi sueño es casarme, no hemos podido, pero es lo que quiero (…) Soy un romántico (…) Hay muchas cosas que quisiera cambiar, pero el pasado no se puede cambiar, eso es lo que me trajo hasta donde estoy” , declaró a Santo y Seña.

Dio a conocer que sus orígenes son humildes, indicó que muchas veces no tenía que comer y aseguró que no le gusta juzgar a las personas.

"Soy de mucha fe, creo que dios siempre me ha ayudado y aunque me han pasado cosas que en su momento creí que eran cosas duras o difíciles, siempre fue dios sacándome de un lugar y poniéndome en otro y cuidándome" , señaló Marset.

“Creo que me juzgan demasiado sin saber, si hubiera sabido que iba a vivir todo esto, cambiaria de camino. Me quedaría pintando autos, aprendí este oficio (…) Arrepentirme, no me arrepiento de nada”, aseveró.