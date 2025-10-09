TEMAS DE HOY:
Nobel literatura

El Nobel László Krasznahorkai empezó a escribir porque quería ser alguien

Esta fue la reacción del escritor húngaro László Krasznahorkai tras conocer que fue galardonado este jueves con el Nobel de Literatura 2025.

EFE

09/10/2025 9:02

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, en Budapest, Hungría, el 22 de marzo de 2017. EFE/EPA/Janos Marjai
Copenhague, Dinamarca

El escritor húngaro László Krasznahorkai, galardonado con el Nobel de Literatura 2025, confesó este jueves que su motivación inicial para dedicarse a la escritura era convertirse en alguien conocido.

"Sólo quería escribir un libro, no quería ser escritor, lo que no quería era ser nadie", dijo a la emisora pública Radio de Suecia.

Krasznahorkai relató en conversación telefónica que años después de publicar su primera novela, sintió que no era perfecta y que quería mejorar su estilo, por lo que decidió escribir otro libro, un proceso que se fue repitiendo de forma sucesiva.

"Mi vida es una corrección permanente", declaró el autor húngaro.

Krasznahorkai dijo sentirse "muy feliz" por el premio y "tranquilo y muy nervioso a la vez".

"Es el primer día de mi vida como ganador del premio Nobel. No sé qué va a ocurrir en el futuro", afirmó.

László Krasznahorkai, segundo autor húngaro en ganar el Nobel de Literatura, ha sido distinguido por la Academia Sueca "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

