El techo de una iglesia se cae en plena misa y aplasta a decenas de feligreses, hay 10 muertos (VIDEO)

México

Al menos diez personas fallecieron y unas 60 resultaron heridas tras el repentino derrumbe del techo de una iglesia durante la misa comunitaria de bautizos. Sucedió este domingo en la ciudad de Ciudad Madero, estado de Tamaulipas, México.

En el momento del trágico hecho, unas 80 personas estaban presentes en la misa de la iglesia parroquial de Santa Cruz, dijo un voluntario de la Cruz Roja. Todos quedaron aplastados bajo los escombros. Posteriormente, las personas heridas recibieron tratamiento médico, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas. “Dos sufren lesiones graves y su pronóstico vital está en peligro”, afirmó Villarreal.

Respecto a las causas del derrumbe del tejado, el gobernador indicó que, según el párroco, no se había detectado ningún fallo en esta iglesia de estilo industrial construida hace unos cincuenta años, reporta La Vanguardia y agencias.

En redes sociales se difundió un vídeo captado por una cámara de seguridad vecinal en el que se observa el momento en el que el techo comienza a resquebrajarse y cae al interior de la iglesia.

El accidente se produjo sobre las 14.18 hora local, probablemente debido a una falla estructural, dijeron las autoridades en un comunicado.

Cada domingo era "especial" por la celebración de bautizos en la iglesia, a la que asistían familias enteras, explicó muy emocionado al canal 4C News el padre Ángel Vargas, quien oficiaba en la iglesia en el momento de la tragedia.

Imágenes del canal Milenio muestran a decenas de personas tratando de sostener parte de la estructura derrumbada con postes, mientras otros se abrían paso entre los escombros en busca de sobrevivientes. Los rescatistas levantaban los puños en el aire para exigir silencio e identificar posibles gritos de personas atrapadas.

A la zona acudieron varias ambulancias, policías y militares, así como muchas personas que acudieron corriendo en busca de familiares que se encontraban en la iglesia. En las redes sociales se publicaron mensajes pidiendo herramientas, como gatos hidráulicos o mazos, para retirar los escombros.

Una de las sobrevivientes describió su experiencia en las redes sociales. Josefina Ramírez dijo que asistía al bautizo de su ahijado cuando se derrumbó el techo.

"Gracias a Dios estoy viva (...) Sentía que no iba a volver a ver a mi hermosa familia (...) No me puedo explicar cómo salimos", escribió.