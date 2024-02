“Era nuestra hija”, dijo el padre de la bebé que fue abandonada por su madre y murió

EE.UU.

Jailyn era una bebita de un año y seis meses, este enero de 2024 cumpliría 2 años, pero eso nunca sucederá porque perdió la vida, luego que su propia madre Kristel Candelario la dejara por 10 días para irse de vacaciones.

La pequeña estaba indefensa, sin un adulto que la cuide, pasó noches íntegras llorando en medio de su orina y heces, en su corralito de juegos, hasta que no pudo más. Perdió la vida por deshidratación y inanición.

El padre de la pequeña tuvo una entrevista con una cadena americana, Henry García, de lo ocurrido y recordó que la niña cumpliría años el pasado 26 de febrero. “Te extraño, pero sé que donde estás ahora te encuentras muy bien y alegre festejando tu día especial”, escribió en su cuenta de TikTok.

Después del último encuentro, la mujer quedó embarazada, aunque él nunca llegó a conocer a la bebé porque no podía viajar. Sin embargo, mantenía el contacto con frecuencia a través de videollamadas.

“Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y se fue de manera desastrosa. Hasta el día de hoy no he probado un pan porque créeme que no me ha pasado nada. Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, aseguró en una entrevista con Telemundo.