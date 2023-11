¡Explosivo adelanto!: Marset afirma que lo ayudaron y que "no gastó un dólar" en tema pasaporte

Cargando...

Este domingo, el programa Santo y Seña de Uruguay, presentará una entrevista al narcotraficante fugitivo Sebastián Marset, quien eludió a la Policía de Bolivia a finales de julio pasado. La noticia de su inesperada aparición ha generado gran expectativa, ya que se espera que revele detalles significativos.

En un adelanto revelado por el programa, Marset se muestra junto a la periodista Patricia Martín, compartiendo sorprendentes declaraciones. "Yo quiero ver algún día, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver de todo lo que dicen de que tienen pruebas", expresó Marset.

"Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo a un colegio. Yo estaría con ellos o los visitaría, porque yo no puedo vivir sin mi familia y para mi ya estaría preso”, agregó.

La entrevista se lleva a cabo en una habitación prácticamente vacía, con cortinas gruesas en las ventanas, según lo solicitado por el jefe de seguridad de Marset para evitar que la mansión sea identificada.

Marset abordó la controversia en torno al pasaporte otorgado por las autoridades uruguayas, asegurando que "no gastó un dólar" en el proceso. También expresó su desacuerdo con la legalización de cualquier tipo de drogas, declarando enfáticamente: "El que vende, no consume".

La entrevista promete arrojar luz sobre la vida de Marset en la clandestinidad y su visión sobre temas cruciales, lo que seguramente generará debate en la opinión pública.