"Me asustó el grito de mi niña": Tráiler impactó contra una vivienda y la destruyó

México

Este fin de semana, exactamente el domingo 7 de mayo, por medio de un video publicado en TikTok se difundió el caso de una familia de Jalisco, quienes denunciaron que un tráiler impactó contra su domicilio y destruyó gran parte del patrimonio.

En diversos videos, el usuario José Hernández explica cómo fueron los momentos de pánico y las autoridades presuntamente dejaron libre al conductor de la unidad pesada. Los hechos ocurrieron en Avenida Cima Serena.

"Un tráiler se estrelló en mi casa y no detuvieron a nadie", fue la leyenda que escribió José en su primer video, el cual tiene más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios. "Me asustó el grito de mi niña", se le escucha decir al joven quien impactado documenta los hechos.