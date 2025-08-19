Nicolás Maduro: "Bolivia recobrará su camino, con unión, más temprano que tarde"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a Bolivia en uno de sus más recientes discursos televisados, pero sin hablar directamente de los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo, donde la izquierda no logró avanzar a la segunda vuelta presidencial, poniendo fin a dos décadas de Gobiernos afines a su ideología, encabezados por Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce.

Así, Maduro optó por un discurso de reafirmación del apoyo de Venezuela a la nación boliviana. Sus declaraciones se produjeron durante un acto en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la fundación de Bolivia.

"Y Bolivia, ese pueblo hermoso que amamos", expresó Maduro, quien sin mencionar el contexto electoral, mencionó al Libertador Simón Bolívar, atribuyéndole la frase "Bolivia es un amor desenfrenado de libertad".

El mandatario venezolano continuó su discurso con un mensaje de esperanza y solidaridad para el pueblo boliviano. "Bolivia recobrará su camino, con unión, más temprano que tarde y el pueblo de Bolivia sabe que cuenta con el pueblo revolucionario de Venezuela para todos los caminos de resistencia y de emancipación futura", sentenció.

Finalmente, Maduro aseguró que "Siempre Venezuela estará al lado de Bolivia, de su gente humilde, por sus derechos y por el derecho al mar que Bolívar les dejó en su mapa completo hacia el Pacífico", reforzando el mensaje de apoyo y hermandad entre ambas naciones, a pesar del revés político de la izquierda en el país andino.

