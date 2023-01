“Quiero volver a la normalidad”: El drama de la niña que padece las secuelas del Covid desde el 2020

Tillie Adams, vive un verdadero drama, pues necesita de una sonda para alimentarse dos años después de contraer el Covid-19. La niña británica de 12 años, oriunda de Londres, Inglaterra, lucha contra la mencionada enfermedad desde el 2020 y no sabe si alguna vez podrá volver a hacer las cosas que ama.

“Quiero quitarme el tubo, quiero volver a la normalidad”, dijo la menor en conversación con Mirror, medio que dio a conocer su caso. “Es difícil para mí porque estoy tratando de aprender que no puedo hacer todo lo que solía hacer. No pensé que iba a durar tanto, pensé que solo serían un par de meses, A veces pienso que estoy mejorando, pero luego me enfermo y eso me hace retroceder”, agregó.