"Si me disparaba, que no sea en la panza": Periodista embarazada sufre un violento atraco

Argentina

Era un día normal de trabajo para la periodista Carolina Lo Celso y el camarógrafo Sergio Curto, cuando realizaban un trabajo de cobertura en un accidente automovilístico, que ocurrió en la ciudad de Rosario, Argentina.

La comunicadora tiene una gestación de ocho meses, y cuando todo ocurrió eran las 9:00 de la mañana de este pasado viernes 8 de diciembre. El antisocial les arrebató sus cámaras, celulares y billeteras.

La reportera confesó que fue el momento más aterrador de su vida, porque ‘jamás’ pensó que le pasaría y menos en su estado. Tras lo ocurrido, el Sindicato de Prensa Rosario expresó, a través de un comunicado, su “enorme preocupación y repudio” por el violento asalto que sufrieron Lo Celso y Curto.

“El delincuente se acercó a mí, me pedía el celular y yo me puse nerviosa, segundos antes lo tenía en la mano y no lo encontraba. Y el hombre me decía ¡dale! Que si no te disparo (…) Lo único que pensaba era que, si me disparaba, que no fuera en la panza. Incliné las rodillas para ver si podía proteger a mi bebé, si eso podía salvarlo (…)”, aseguró.