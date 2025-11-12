TEMAS DE HOY:
Narcoavioneta robo en un instituto juez Wilber Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Un avión de la australiana Qantas realiza aterrizaje de emergencia por humo en la cabina

Un vuelo de la aerolínea australiana Qantas que se dirigía a Camberra (sureste) tuvo que regresar al aeropuerto de Adelaida (sur) poco después de despegar, tras detectarse humo en la cabina, un incidente que obligó al piloto a declarar una alerta de urgencia.

EFE

12/11/2025 8:39

Foto: Redes Sociales.
Sídney (Australia)

Escuchar esta nota

Un vuelo de la aerolínea australiana Qantas que se dirigía a Camberra (sureste) tuvo que regresar este miércoles al aeropuerto de Adelaida (sur) poco después de despegar, tras detectarse humo en la cabina, un incidente que obligó al piloto a declarar una alerta de urgencia, confirmó a EFE un portavoz de la empresa.

En la aeronave viajaban tres políticos del Partido Liberal (Liberal Party of Australia), del bloque centroderecha del país, que se dirigían a la capital australiana para asistir a unas reuniones sobre cambio climático, según informó la cadena pública australiana ABC.

Según dijo un portavoz de dicha formación a ABC, se trataba del diputado de Australia Meridional, Tony Pasin, y los senadores Leah Blyth y Andrew McLachlan.

El vuelo QF1972, un Embraer E190, despegó hacia las 6:10 hora local (19:40 GMT del martes) y dio media vuelta minutos después, cuando la tripulación percibió olor a humo. El capitán emitió una señal "PAN", que indica una situación urgente, y solicitó prioridad para aterrizar, indicó la compañía.

"El avión aterrizó sin incidentes y nuestros ingenieros revisarán el aparato durante el día", señaló un portavoz de la empresa, que precisó que todos los pasajeros embarcaron posteriormente en otro vuelo con destino a Camberra.

Una de las pasajeras explicó a ABC que poco después del despegue el humo blanco llenó parcialmente la cabina, aunque destacó la calma y el profesionalismo de la tripulación.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aterrizaje fue seguido por unidades de emergencia como medida de precaución. EFE

emg/hp/rrt

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:15

Mundial sub-17

10:40

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:15

Mundial sub-17

10:40

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD