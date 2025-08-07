Un soldado abre fuego y hiere a cinco compañeros en base militar de EEUU

Un soldado abrió fuego este miércoles dentro de una base militar en Georgia, Estados Unidos, y dejó cinco heridos, todos compañeros de unidad, antes de ser detenido, informaron autoridades militares.

La policía recibió una llamada a las 10:56 y logró detener al presunto atacante a las 11:35 (15:35 GMT), según el comunicado difundido por Fort Stewart, una base del Ejército de Tierra en ese estado.

"Cinco soldados fueron alcanzados por disparos", informó la base en redes sociales. "Ya no hay peligro activo", añadieron.

El comandante de la 3.ª División de Infantería, John Lubas, señaló que todas las víctimas se encuentran en condición estable y se espera su recuperación total.

El presunto tirador fue identificado como el sargento Quornelius Radford. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque.

Alerta temporal y medidas de seguridad

En una primera alerta, las autoridades de la base pidieron a los residentes refugiarse dentro de los edificios y cerrar puertas y ventanas hasta que la situación estuviera bajo control.

Fort Stewart alberga a unos 21.000 soldados activos, y se estima que unas 10.000 personas residen en el recinto, según datos oficiales de su sitio web.

Reacciones oficiales

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "atrocidad", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo describió como un acto de "cobardía".

Violencia armada en EE.UU.

Estados Unidos enfrenta un problema estructural de violencia armada, con más armas de fuego en circulación que habitantes.

En lo que va de 2024, más de 16.000 personas han muerto por armas de fuego, sin contar los casos de suicidio, según datos de la organización Gun Violence Archive.

