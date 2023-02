Una joven alemana afirma que podría ser Madeleine McCann y pide prueba de ADN

Cargando...

La desaparición de la pequeña Madeleine McCann es uno de los casos sin resolver más mediáticos de los últimos años. Desapareció sin dejar rastro la noche del 3 de mayo de 2007, cuando dormía junto a sus hermanos en la habitación de un apartamento vacacional de Praia da Luz, en Portugal. Los padres, Gerry y Kate McCann, estaban cenando fuera con unos amigos en un local ubicado a 50 metros de la vivienda. Ahora, 16 años después, una joven alemana llamada Julia Wandelt asegura en un perfil de Instagram que es la pequeña desaparecida, señala el portal El Debate.

No aporta pruebas pero asegura que su única intención es contactar con la familia McCann para hacerse un test de ADN que pueda arrojar luz sobre sus sospechas. Wandelt asegura que un comentario de su abuela le hizo comenzar a pensar que podría ser la pequeña Madeleine McCann. Por el momento, tan solo ha compartido una serie de fotografías en las que se ven similitudes físicas no concluyentes entre ella y la pequeña desaparecida: diastema en las paletas frontales, alguna peca en lugares similares y una fisionomía parecida. Pero, ninguna prueba determinante de su identidad. Waldelt afirma tener 21 años, pero Madeleine ahora mismo tendría 19 años.

Medios británicos aseguran que un miembro de la familia McCann se ha puesto en contacto con la joven para poder zanjar el asunto con una prueba de laboratorio. Una fuente cercana a los McCann declaró a un tabloide británico: «La familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso». A pesar de los esfuerzos de la familia McCann por encontrar a su hija, las autoridades aseguran que lo más seguro es que la pequeña muriera en Portugal aquel mayo de 2007, aunque no hay pruebas concluyentes sobre esa hipótesis.

¿Qué pasó con Madeleine McCann?

A día de hoy, ninguna de las hipótesis en torno al caso se han probado ante un juez. Las pesquisas de la Policía portuguesa se dieron por terminadas en julio de 2008 por falta de pruebas. Años más tarde, en 2011, las autoridades británicas retomaron el caso y las lusas hicieron lo mismo en 2013 ante la aparición de nuevas pruebas. Mientras las Fiscalías portuguesa y alemana inclinan sus pesquisas hacia el asesinato de la niña, la británica afirmó en 2012 que podría seguir viva tras una investigación especial llevada a cabo por Scotland Yard.

La sombra de la sospecha nunca ha abandonado del todo a los progenitores aunque no hay pruebas contra ellos y fueron totalmente exonerados de negligencia –el hecho de que dejaran solos a sus hijos para salir a cenar generó un gran debate social– por la justicia portuguesa.

Garry y Kate McCann, los padres de Madeleine, durante la presentación del libro «Madeleine», escrito por la madre / EFE

En 2020, la Fiscalía de Alemania relacionó a un hombre alemán de 43 años, condenado por abuso sexual a menores, con la desaparición de Madeleine. Christian Brueckner se encuentra cumpliendo condena, en la actualidad, por otros delitos, pero una llamada que recibió en su teléfono lo ubica en Portugal el día en el que Madeleine desapareció de la habitación. Al parecer, podrían haber encontrado fibras del pijama que llevaba Madeleine aquella noche en la autocaravana del acusado. Este extremo nunca fue confirmado, pero tampoco desmentido. El portavoz de la Fiscalía de Brunswick, Hans Christian Wolters, afirmó: «Estamos seguros de que él es el asesino de Madeleine McCann».