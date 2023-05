Top 5 Mejores Lugares cerca de Cancún que tienes que visitar

La gente que planea visitar Cancún, piensa en las hermosas playas que hacen de este lugar un verdadero paraíso, pero te contaremos algunos otros lugares de los que tal vez no hayas oído hablar para complementar tu experiencia cuando estés en México. Aprovecha al máximo tu viaje y explora las zonas cercanas. Es seguro, asequible y fácil.

XCACEL:

Si buscas una verdadera conexión con la madre naturaleza, tienes que visitar la playa de Xcacel.

Este es un lugar tranquilo y hermoso en medio de la Riviera Maya que no ofrece nada más que belleza natural. Una playa nadable de arena blanca en el corazón de la selva mexicana.

También cuenta con un cenote (sumidero) de agua fría y translúcida donde tendrás una experiencia diferente si nunca has estado en un cenote. Es como una piscina natural. Te encantará.

Asegúrate de llegar preparado, ya que no hay restaurantes alrededor, así que no olvides llevar tu propia comida y bebida.

TULUM:

Si te gustan las aventuras, Tulum es para ti.

Tulum es un pequeño pueblo de pescadores en la Riviera Maya que tiene todo para un día lleno de aventuras. Desde parques naturales de aventura con tirolesas, tours arqueológicos hasta bares, restaurantes y clubes nocturnos frente a la playa.

Hay todo tipo de tours que incluyen todo lo anterior. Asegúrate de elegir el que mejor se adapte a ti y por supuesto, no te pierdas la majestuosa zona arqueológica donde puedes encontrar una serie de pirámides a orillas de las aguas turquesas de la playa de Tulum.

PLAYA DEL CARMEN:

Si buscas una experiencia con más comodidades, entonces deberías echar un vistazo a Playa del Carmen.

A sólo 40 minutos de Cancún, Playa Del Carmen es un pequeño pueblo que lo tiene todo. Desde lujosos clubes de playa hasta centros comerciales de clase mundial. Todo tipo de restaurantes y bares y los clubes nocturnos más populares del mundo.

Todo está enclavado a lo largo de su famosa 5ª avenida con una decoración de estilo mexicano. ¡Únete a la FIESTA!

ISLA MUJERES:

Es hora de seguir el ritmo de los trópicos. Prepárate para paisajes increíbles y para probar cosas nuevas.

Isla Mujeres tiene una de las playas más paradisíacas que jamás hayas visto. Le sugerimos que alquile un buggy de golf para pasear gratis. Asegúrate de visitar “Punta Sur” y “Playa Norte” para ver la puesta de sol.

Se encuentra a 15 minutos de Cancún y la única forma de llegar a este paraíso es coger un ferry en Puerto Juárez o en la Zona Hotelera. Vale la pena.

HOLBOX:

Cuando se trata de las islas, Holbox es ese lugar donde todos los que han estado allí siempre querrán volver.

Un ambiente caribeño se apoderará de ti, pon tus pies en la arena y deja que te guíen a través de una deliciosa gastronomía, sentimiento de fiesta y paisajes inigualables.

Además, si vas durante la temporada de avistamiento del tiburón ballena, que es entre junio y septiembre, definitivamente no querrás perderte la oportunidad de verlos.

Y por último, pero no menos importante, no te olvides de ponerte las gafas de sol, configura tu lista de reproducción favorita en tu teléfono y no te preocupes por el resto.

Reserva tu paquete turístico en la agencia Viajes Travelero.