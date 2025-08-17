Últimos minutos: Ciudadanos siguen llegando a sus recintos para emitir su voto en Santa Cruz

La jornada electoral en Santa Cruz transcurre con normalidad este domingo, donde miles de ciudadanos continúan llegando a sus recintos para ejercer su derecho al voto.

Desde las primeras horas de la mañana, las puertas de los centros de sufragio se abrieron a las 08:00, sin que hasta el mediodía se hayan registrado incidentes.

En el departamento se encuentran habilitados 2.071.967 electores, distribuidos en 9.115 mesas de sufragio y 1.124 recintos. La afluencia de votantes ha sido constante, lo que refleja, según autoridades, el compromiso de la ciudadanía con el ejercicio democrático.

“No, no hubo ningún inconveniente. Hasta las 16:00 estaremos atendiendo”, informó una jurado electoral, destacando la tranquilidad con la que se desarrolla la jornada.

El inicio oficial estuvo a cargo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, en un acto protocolar realizado antes de la apertura de mesas, donde participaron autoridades departamentales, nacionales e internacionales.

Entre los asistentes estuvieron representantes del Tribunal de Justicia, del Servicio de Registro Cívico (SERECI), del Comando de la Policía, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Comité Cívico pro Santa Cruz, de la Iglesia, entre otros.

Durante su intervención, la presidenta del TED Santa Cruz, María Cristina Claros, exhortó a los electores a cumplir su deber cívico:

“Que las respuestas se encuentren en cada voto, en cada conciencia, en cada ciudadano que asuma con orgullo su deber en las urnas”.

La atención en los recintos se mantendrá hasta las 16:00 horas, cuando se cerrarán las mesas de sufragio para dar paso al conteo de votos, en un proceso que, hasta el momento, transcurre en un marco de orden, participación y civismo en Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play