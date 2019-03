De Las aventuras de Sabrina a la primera peli de Brie Larson: Netflix arranca abril con más de 100 títulos

Por último pero no por ello menos importante, destacamos la llegada de varias producciones alejadas del ámbito de la ficción, pero cuyo visionado es muy necesario. De los creadores de Planeta Tierra y Planeta Azul llega otro documental sobre el cambio climático y el cuidado del medioambiente: Nuestro Planeta cuyo contenido se centra en las especies más frágiles, llegará el próximo viernes 5 de abril.

Nacido en Siria y Nacido en Gaza son dos documentales dirigidos por Hernán Zin y que abordan la dura realidad que viven los niños nacidos y criados en zonas de conflicto como las que dan nombre a las documentales. Estarán disponibles a partir del primer día de mes y, aunque su visionado sea de todo menos agradable es muy recomendable salir de nuestra zona de confort para ver las realidades tan duras que se esconden detrás las decisiones geopolíticas de nuestros gobiernos.

Otros estrenos que no conviene olvidar

Además de las ficciones, películas y documentales mencionados anteriormente la plataforma de streaming tiene preparado el estreno de series manga como Ultraman o la subida de las ocho temporadas de Naruto. Junto a estas actualizaciones, formatos infantiles como Heidi, bienvenida a casa o películas como Hulk cierran un catálogo que supera el centenar de títulos renovados.

Todas las series ordenadas por fecha de estreno

Naruto T1 a T8 (1/04) Inuyasha T1, T2 (1/04) March Comes in Like a Lion T2 (1/04) Resurrection: Ertugrul T4 (1/04) Fate/Zero T1, T2 (1/04) Guilty Crown T1 (1/04): Lucifer T1 a T3 (1/04) That Winter, the Wind Blows (1/04) Psycho-Pass T1, T2 (1/04) Love O2O (1/04) Pokemon T2 (1/04) Suits T8 parte 2 (4/04) El Imperio romano T3 (5/04) Las escalofriantes aventuras de Sabrina T2 (5/04) Special T1 (12/04) Las crónicas de Frankenstein T2 (15/04) Rilakkuma and Kaoru T1 (19/04) Cuckoo: T5 (20/04) Baki: Parte 2 (20/04) SKY Castle T1 (26/04) Hakan, el protector: Temporada 2 (26/04)