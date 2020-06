Anonymous: breve reseña histórica de los secretos que ha publicado

Mundo Mundo

Muchos se deben preguntar ¿Quién es Anonymous?, pues se trata de un colectivo autodenominado hacktivistas o ciberactivistas, un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no tienen rostro ni una ideología definida. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial, al menos con sus caretas.

Tras tres años de inactividad, el grupo de ciberactivistas ha reaparecido tras la muerte de George Floyd para condenar el abuso y brutalidad policial. Anonymous publicó este vídeo en su cuenta de Facebook, en el que podemos ver a una persona con la cara oculta tras la mencionada máscara de Guy Fawkes y con la voz distorsionada.

#Anonymous, tras el asesinato de #GeorgeFloyd

ha hackeado radios de policía de Chicago poniendo el “Fuck the police" y ha asegurado que filtrará al mundo todos los crímenes que han llevado a cabo protegiendo a los "poderosos" #NOM #NWO pic.twitter.com/eWdl8323Vg — Anonymous Medici (@Anonsmedic) May 31, 2020

A los ataques revelados ayer, donde se infiltraron en las radios de la policía de Chicago para emitir la canción Fuck the Police, entre otros, la agrupación de hackers ha publicado una serie de secretos perturbadores que se resumen a continuación:

Los casos de pedofilia denunciadas en el Vaticano

A través de las redes sociales Anonymous difundió cerca de 6 mil casos de denuncias de abuso sexual infantil realizados por miembros de la iglesia. Si bien varios casos ya habían sido denunciados por la iglesia, hay otros que no había conocimiento y se le adjudican a Anonymous.

La temible red de contactos de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein es un millonario que se suicidó y que ha sido acusado de mantener una red de tráfico de menores de edad y una red de tráfico sexual infantil.El empresario tenía una lista de clientes VIP, la que fue publicada por Anonymous y en la que se han podido ver nombres como Donald Trump, Naomi Campbell, Tony Blair, Kevin Spacey y Mick Jagger, entre otros.

Las últimas palabras de Michael Jackson

Anonymous publicó un audio telefónico que correspondería a Michale Jackson hecho el día antes de morir y que tendría relación con la red de pedofilia de Epstein.

En el audio se puede escuchar al Rey del Pop decir: “No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”.

La misteriosa muerte de Lady Di

Esta es una de las teorías conspirativas más importantes que se habrían confirmado con las publicaciones de Anonymous. Según el grupo de hackers, la princesa Diana habría sido asesinada por la realeza británica para que no hiciera público unos casos de abusos sexuales infantiles dentro de la monarquía.