Bolivia jugará amistoso con Salvador en  Washington

Súper Deportivo.- Mediante sus redes sociales la Federación de Fútbol de El Salvador confirmó la realización de una contienda preparatoria con Bolivia, para este 23 de noviembre.

Consultado al respecto, Robert Blanco, vicepresidente federativo nacional, manifestó que este encuentro se jugará en Washington. Además ratificó los amistosos previos con Chile (15 de noviembre) y Panamá (19 de noviembre).

El diario AS remarcó que no se podrá contar con las figuras de ambas escuadras, “ya que no será durante la fecha FIFA”. “El motivo por el que no podrán jugarlo durante la fecha FIFA tiene que ver con que tienen ocupadas las dos fechas debido a la Liga de Naciones”, sentenció haciendo hincapié en la actividad del seleccionado centroamericano.

Por su parte y tomando en cuenta lo apretado del calendario en la competencia local, Blanco manifestó que “el profesor Farías quiere afrontar este partido combinando jugadores sub 23 y de la selección absoluta. Debemos coordinar con los presidentes de clubes”, sentenció.

Periodista .- Ángela Apaza