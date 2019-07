Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) se declara en emergencia

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Productores agropecuarios afectados por la escasez de agua para riego, los lecheros, agricultores de los valles Alto, Bajo y Central, se declararon en emergencia informó el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhasmany Medrano.

El ganado lechero tiene que alimentarse, si no hay pastizales no hay comida, por tanto no hay producción, son 3.200 productores en el Valle Central y entre 5.000 y 7.000 las hectáreas afectadas.

"Solo tuvimos dos riegos en los valles, no hay agua suficiente para este semestre, los horticultores necesitan agua para preparar la tierra y sembrar, ese trabajo no se puede realizar por la escasez de agua para riego", dijo Medrano.

Las heladas han causado perjuicios a los floricultores de Sipe Sipe reportaron la pérdida del 20% de la producción a causa de heladas. En Palca reportaron que el frío mermó la producción de papa, pero aún no se han cuantificado los daños.